SHOWBIZ

Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, σόουμαν, μα πάνω από όλα ο «αιώνιος έφηβος» που βιάστηκε να «φύγει» στα 55 του χρόνια. Αυτά και πολλά παραπάνω ήταν και παραμένει ο αξέχαστος Βλάσσης Μπονάτσος που σήμερα συμπληρώνονται 15 χρόνια από το θάνατό του και μας λείπει περισσότερο από ποτέ.

Οι παλαιότεροι τον γνώρισαν μέσα από την πορεία του στη μουσική και μέλος των Πελόμα Μποκιού, ακόμα περισσότεροι τον έμαθαν όταν ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός και έγινε ζευγάρι -για έξι χρόνια- με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Οι νεότεροι και το ευρύ κοινό τον γνώρισε και τον λάτρεψε μέσα από τη μικρή οθόνη και τη συμμετοχή του στους θρυλικούς «Απαράδεκτους», τα σίριαλ που ακολούθησαν και φυσικά τα τηλεπαιχνίδια και τα σόου («Κόντρες», «Βλας Μπακ», «Άλλα Κόλπα», «Με φόρα», «Πάμε για άλλα») στα οποία πάντα άφηνε το αποτύπωμά του με τη γνωστή του ενέργεια, τη ζωντάνια, το χιούμορ και τις αξεπέραστες ατάκες που στη στιγμή γίνονταν σλόγκαν και ακούγονταν από τα χείλη χιλιάδων θαυμαστών του.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η χαρακτηριστική βραχνή φωνή του Βλάσση, γδέρνει ακόμα τη μνήμη μας. Ασυμβίβαστος, εκρηκτικός, αυθόρμητος, ζωντανός, ο Μπονάτσος μοιάζει να «σφύζει» από ζωή ακόμα και μετά θάνατον.

Ο Βλάσσης Μπονάτσος γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1949 και είχε καταγωγή από το Ξυλόκαστρο. Έγινε αρχικά γνωστός από τη θητεία του στους Πελόμα Μποκιού από το 1969 έως το 1972. Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από τα αρχικά των ονομάτων των μελών του: Νίκος ΔαΠΕρης, Νίκος ΛΟγοθέτης, Τάκης ΜΑρινάκης, Βλάσης ΜΠΟνάτσος, Γιάννης ΚΙΟΥρκτσόγλου. Μεγάλη τους διαχρονική επιτυχία υπήρξε το τραγούδι «Γαρύφαλλε, Γαρύφαλλε», το οποίο έγραψε ο Γιάννης Κιουρκτσόγλου και η πρώτη του εκτέλεση ανήνει στον Νίκο Δαπέρη και όχι στον Βλάσση, όπως νομίζουν πολλοί. Ο Βλάσσης ηχογράφησε το τραγούδι 25 χρόνια αργότερα, όταν συνεργάστηκε με τους Goin' Through.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 πρωταγωνίστησε στη θεατρική παράσταση «Εβίτα» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη παίζοντας το ρόλο του Τσε Γκεβάρα. Επίσης έπαιξε μαζί της και την περίοδο 1983-1984 με την παράσταση «Βίκτωρ Βικτώρια». Είχαν σχέση σχεδόν έξι χρόνια, από τον Απρίλιο του 1982 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1987.

Παρουσίασε τα τηλεπαιχνίδια και σόου Με το κλειδί στο χέρι, Κόντρες, Βλας Μπακ, Άλλα Κόλπα, Με φόρα και Πάμε για άλλα, και άφησε εποχή για τις φάρσες που έκανε και τις ατάκες του όπως το «φύγε 'συ έλα 'σύ», «φοβερό», «τρομερό», «πάρα πολύ ωραίο», «καλά με συγχωρείς», «φορτώ».

Ως σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει τραγούδια όπως «Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια Γυναίκα», «Γυναίκες» (soundtrack της σειράς Στον Αστερισμό Της Γραβάτας), «Η Ζωή Είναι Μια Τρύπα», «Βιάσου», «Λολίτα το Νυμφίδιο», «Ένας Άντρας Κλαίει Για σένα», «Πες I Love You», «Αγαπάω» και άλλα. Έχει κάνει ντουέτα με την Αλέξια στο «Είσαι Παιδί Μου Πειρασμός», τον Κώστα Τουρνά στο «Έλα Ήλιε Μου» και τον Γιώργο Μαρίνο στο «Ροκ». Επίσης είχε διασκευάσει τραγούδια όπως «Το Χειροκρότημα» (πρώτη εκτέλεση Άλκηστις Πρωτοψάλτη), «Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής» (πρώτη εκτέλεση Βασίλης Παπακωνσταντίνου), «Αν Σ'αρνηθώ Αγάπη Μου» (πρώτη εκτέλεση Κώστας Χατζής), «Λαός και Κολωνάκι» (πρώτη εκτέλεση Μανώλης Χιώτης, Μαίρη Λίντα) και «There Is No One Like Me» (soundtrack της σειράς Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη, τίτλος πρωτότυπου «Non Esiste L'Amore» του Αντριάνο Τσελεντάνο).

Το 1996 ο Βλάσσης παντρεύτηκε με τη Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, τη Ζένια. Στις 14 Οκτωβρίου 2004, ο Βλάσσης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή. Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, ο θάνατός του οφείλεται σε αποφρακτική οιδηματώδη λαρυγγίτιδα. Όπως έγινε γνωστό έπασχε από κληρονομικό αγγειοοίδημα.