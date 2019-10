Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός, Ρόμπερτ Φόρστερ, ο οποίος προτάθηκε για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία Jackie Brown του Κουέντιν Ταραντίνο και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 100 κινηματογραφικά έργα.

Ο ηθοποιός πέθανε την Παρασκευή στο Λος Άντζελες από καρκίνο του εγκεφάλου.

Ο Ταραντίνο δημιούργησε τον χαρακτήρα του Μαξ Τσέρι, έχοντας τον Φόρστερ στο μυαλό του και ο ρόλος του χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Γεννημένος τον Ιούλιο του 1941 στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, ο Φόρστερ ξεκίνησε την καριέρα του από το Μπρόντγουεϊ και την παράσταση Mrs. Dally Has a Lover και στη συνέχεια ο Τζον Χιούστον τον επέλεξε να συμμετάσχει μαζί με τους Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Μάρλον Μπράντο στην ταινία του 1967 Ανταύγειες σε χρυσό μάτι (Reflections in a Golden Eye).

Έχει υποδυθεί τον πατέρα του Τιμ Άλεν στην τηλεοπτική κωμωδία Last Man Standing και τον πατέρα μιας μητέρας σε κώμα στην ταινία The Descendants (Οι Απόγονοι) του Αλεξάντερ Πέιν.

Ο Ντέιβιντ Λιντς έδωσε στον Ρόμπερτ Φόρστερ έναν ξεχωριστό ρόλο στην ταινία Mulholland Dr. και στο reboot του Twin Peaks.

Ο Ρόμπερτ Φόρστερ που πρωταγωνίστησε στην αμερικανική δραματική τηλεοπτική σειρά Breaking Bad πέθανε την ημέρα που άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφος η τελευταία του ταινία El Camino: A Breaking Bad Movie.

Οι συμπρωταγωνιστές του στο Jackie Brown Σάμιουελ Τζ. Τζάκσον και Παμ Γκριέρ έσπευσαν με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκφράσουν τη θλίψη τους για τον θάνατο του ηθοποιού.

Robert Forester: Pam, call me when ya get into town. I’ll take you to my fave place for breakfast. We’ll catch up.......

— Pam Grier Ph.D (@PamGrier) 12 Οκτωβρίου 2019