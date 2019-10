SHOWBIZ

Την Τζένιφερ Άνιστον την αγαπάει πολύς κόσμος, αν κρίνουμε από το χαμό που έκανε με το που εμφανίστηκε στο Instagram. Αρκεί να μην τολμήσει να πει κακά λόγια για τις ταινίες της Marvel, γιατί τα fanboys θα πέσουν να τη φάνε, Φιλαράκια ξε-Φιλαράκια.

Σε συνέντευξή της στο τελευταίο τεύχος του Variety, η Άνιστον μίλησε για την επιστροφή της στην τηλεόραση (με το «The Morning Show» στο Apple TV+) λέγοντας ότι το σημερινό κινηματογραφικό τοπίο δεν την αφορά και δεν την ενδιαφέρει. Και (εδώ είναι το… λάθος της) έφερε ως παράδειγμα τις ταινίες της Marvel.

Η τοποθέτηση της Άνιστον ήρθε λίγες μέρες μετά από μια αντίστοιχη του Μάρτιν Σκορσέζε, που δήλωσε ότι δεν θεωρεί τις ταινίες της Marvel σινεμά. Αν όμως μπορεί κανείς να δεχτεί αυτό το σχόλιο από έναν Τιτάνα του κινηματογράφου όπως ο Σκορσέζε, για την Άνιστον δεν ισχύει το ίδιο. Αυτό έσπευσαν να επισημάνουν οι φαν των υπερηρώων της Marvel και έκαναν φύλλο και φτερό τη φιλμογραφία της Τζένιφερ, καθώς και τη βαθμολογία των ταινιών της στο Rotten Tomatoes.

Δείτε στη συνέχεια μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

I can accept Martin Scorsese criticising Marvel movies, but Jennifer Aniston saying they are "diminishing" cinema... Really, sis? With your movie record. Lol pic.twitter.com/cOBrdRtBAk — Hanna Ines Flint (@HannaFlint) 9 Οκτωβρίου 2019

Jennifer Aniston who has starred in multiple Adam Sandler movies is now complaining about Marvel movies ruining Cinema. pic.twitter.com/XWxaAQAOiO — JamakeComedy (@Jamake0602) 9 Οκτωβρίου 2019

I’ll take 30 Marvel movies over anything Jennifer Aniston is involved in. https://t.co/D7y9IMO3jW — ✨Lawrence✨ (@NotoriousH_I_M_) 9 Οκτωβρίου 2019

Jennifer Aniston’s highest grossing movie is Bruce Almighty. I’d be mad at Marvel movies too lmao — O'Rourke fan account [WMW] (@futuretwunk) 9 Οκτωβρίου 2019

Marvel and comic book movies are the biggest thing going so I don't care if somebody shits on genre. It doesn't need protection but lol. Does Jennifer Aniston actually believe that she is an artist and that 90% of her theatrical output isn't forgettable trash? https://t.co/5tN9wFSDx2 — ZAK is a Vampire 🎃 (@Zakiyyah6) 9 Οκτωβρίου 2019

Jennifer Aniston says Marvel movies are "diminishing" the movie experience, but the last movie I saw her in was a terrible Adam Sandler movie on Netflix so.... pic.twitter.com/knUl34Bqeu — Valery Brennan (@ValeryBrennan) 10 Οκτωβρίου 2019

marvel movies: *exist* jennifer aniston: pic.twitter.com/DGa8o9OZud — em saw ariana ☁️ ‎⎊ ‎ (@starksbuteras) 11 Οκτωβρίου 2019