O Ντένις Κουέιντ αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με την μόλις 26 ετών σύντροφό του Λάουρα Σαβόι ανακοινώνοντας τον αρραβώνα τους.

Ο 65χρονος ηθοποιός έκανε πρόταση γάμου στην κατά 40 σχεδόν χρόνια φίλη του, το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Χαβάη. Το ζευγάρι είναι μαζί από το Μάιο και μάλιστα οι δυο τους έκαναν ένα ρομαντικό ταξίδι στην Ιταλία το καλοκαίρι.

«Είχα το δαχτυλίδι στην τσέπη μου. Το σχεδίαζα εδώ και ενάμιση μήνα, ήθελα να είναι κάτι πολύ προσωπικό» είπε ο ρομαντικός Κουέιντ για την πρόταση που της έκανε στο ηλιοβασίλεμα και συνέχισε: «την ώρα που μας έβγαζε μια σέλφι της έδειξα το δαχτυλίδι και τη ρώτησα θα με παντρευτεί. Τότε εκείνη έπεσε κάτω».

His first wife was three years older than he was.

His second wife (Meg Ryan) was ten years younger.

His third wife was twenty years younger.

His fourth wife will be forty years younger.

Dennis Quaid’s fifth wife hasn’t been born yet. https://t.co/J4agZTE4hF

— Mx. Amadi (@amaditalks) 21 Οκτωβρίου 2019