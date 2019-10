SHOWBIZ

Με δηλώσεις που έκανε μέσω livestream στο Instagram την Κυριακή, η Μάιλι Σάιρους κατάφερε να προκαλέσει την οργή αρκετών μελών της LGBT κοινότητας.

Η 26χρονη ποπ σταρ που το περασμένο καλοκαίρι έβαλε τέλος στο γάμο της με τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ και κατόπιν βρήκε παρηγοριά στην αγκαλιά της Κέιτλιν Κάρτερ, τώρα έχει συνάψει σχέση με τον Αυστραλό τραγουδιστή Κόντι Σίμπσον.

“Don’t give up, you don’t have to be gay, there are good dicks out there, you just have to find them” “I always thought I had to be gay because all guys are evil but that’s not true” - @MileyCyrus what's good? pic.twitter.com/y3yjUGpCSN — • (@bljcmie) 21 Οκτωβρίου 2019

Η Σάιρους φαίνεται ότι στο πρόσωπο του 22χρονου βρήκε όλα όσου ζητούσε από έναν άντρα και έτσι απευθυνόμενη στις γυναίκες φαν της δήλωσε σε livestream βίντεο στο Instagram «δεν χρειάζεται να είστε γκέι διότι υπάρχουν και καλοί άντρες εκεί έξω» και πρόσθεσε «μην τα παρατάτε, υπάρχουν καλοί άντρες, δεν χρειάζεται να είστε γκέι, υπάρχουν καλοί άνθρωποι με πέη εκεί εξώ, αρκεί να τους βρείτε. Πάντα νόμιζα ότι έπρεπε να είμαι γκέι, γιατί πίστευα ότι όλοι οι άντρες είναι κακοί, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι απλά τυγχάνει να έχουν πέη. Εγώ μόνο έναν γνώρισα και είναι μαζί μου σε αυτό το live» τόνισε αναφερόμενη στον σύντροφό της.

Miley, this is so not it. Women don’t “have to be gay” because they “can’t find a good person with a d*ck”.

Don’t use the queer community as a stop-gap because you couldn’t find a boyfriend.

People aren’t queer because they “gave up” on men.

This is so insulting. pic.twitter.com/lAzcEjHRcB — Rosie Percy (@rosiepercy) 21 Οκτωβρίου 2019

Οι δηλώσεις της εκνεύρισαν πολλούς followers της καθώς θεώρησαν ότι προσέβαλε τον πρώην σύζυγό της. Αυτοί όμως που έγιναν πραγματικά έξαλλοι μαζί της ήταν τα μέλη της LGBT κοινότητας καθώς θεώρησαν ότι η Σάιρους ουσιαστικά εννοεί πως το να είναι κανείς γκέι είναι ζήτημα επιλογής και πως οι λεσβίες προτιμούν τις γυναίκες μόνο και μόνο επειδή δεν βρίσκουν έναν καλό άντρα.

Damn. In 30 seconds @MileyCyrus managed to burn up all goodwill she'd ever built with queer and trans people. Not all "guys" have dicks, Miley. Thought you knew better. You "had to be gay" because men are bad? Do you not realize what an anti-lesbian trope that is? Gross. — James Bradford's Undead Corpse (@jamesebradford) 21 Οκτωβρίου 2019

Την επόμενη μέρα βλέποντας τις αντιδράσεις η Σάιρους προσπάθησε να μαζέψει τις δηλώσεις και με στόρι στο Instagram ξεκαθάρισε ότι στην ουσία μιλούσε για τους άθλιους τύπους και ότι στηρίζει την LGBTQ κοινότητα «Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω. Δεν επιλέγεις τη σεξουαλικότητά σου. Γεννιέσαι με αυτή. Πάντοτε προτεραιότητά μου έχω να προστατεύω την LGBTQ κοινότητα. Είμαι μέρος της. Χαρούμενη Δευτέρα!».