Ο Μπιλ Μάρεϊ μάς έδωσε έναν ακόμη λόγο να τον αγαπάμε και να τον ακολουθούμε.

Ο ακομπλεξάριστος ηθοποιός, σαν κάθε «κοινός θνητός», συμπλήρωσε αίτηση για να πιάσει δουλειά σε εστιατόριο γνωστής αλυσίδας ασιατικής fusion κουζίνας.

Την αποκάλυψη έκανε στο podcast της Έιμι Σούμερ «3 Girls, One Keith», αναφέροντας ότι τον ενδιέφερε να πιάσει δουλειά στο εστιατόριο της αλυσίδας P.F. Chang’s στο αεροδρόμιο της Ατλάντα. «Συμπλήρωσα μια αίτηση για εργασία στο P.F. Chang’s στο αεροδρόμιο της Ατλάντα γιατί πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα μέρη», δήλωσε ο 69χρονος ηθοποιός προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη στην Σούμερ όταν συνέχισε λέγοντας χαλαρά «απλά να δουλεύω εκεί. Φαίνεται ότι περνάνε πολύ καλά όσοι εργάζονται στο P.F. Chang’s».

Φυσικά άμεση ήταν η αντίδραση του εστιατορίου το οποίο δέχτηκε από τον Μάρεϊ την καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να του γίνει. Προσπερώντας την τυπική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, η αλυσίδα με ανάρτηση στο Twitter, του ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνεται!

«Μπιλ προσλαμβάνεσαι! Πότε μπορείς να ξεκινήσεις;»

Bill, you're hired! When can you start? #billmurray https://t.co/1VOAbguvsO

— P.F. Chang's (@PFChangs) 29 Οκτωβρίου 2019