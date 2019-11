SHOWBIZ

Μια παραλλαγή του θάρρος ή αλήθεια αλλά με… σιχαμερά φαγητά έπαιξαν ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο Τζέιμς Κόρντεν στο «The Late Late Show». Στο παιχνίδι «Spill Your Guts or Fill Your Guts», αν δεν απαντήσεις σε μια άβολη ερώτηση, θα πρέπει να φας κάτι εντελώς σιχαμερό όπως σάλια πουλιών, πέος ταύρου, τσούχτρες, όρχεις γαλοπούλας, επιδόρπιο με κρέμα και έντομα κ.ά.

Μέχρι το τέλος ο «Εξολοθρευτής» τα πήγαινε άψογα και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις, χωρίς να χρειαστεί να δοκιμάσει κάτι αηδιαστικό. Μέχρι που του έτυχε η πιο επικίνδυνη ερώτηση: «Στους “Αναλώσιμους” συνεργάστηκες με τους Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Στέιθαμ και Μίκι Ρουρκ. Μπορείς να τους βάλεις σε μια σειρά σύμφωνα με το πόσο καλοί ηθοποιοί είναι, από τον καλύτερο προς το χειρότερο;».

Κάτι πήγε να πει εκεί ο Άρνολντ, αλλά το μετάνιωσε. Και πήρε τους όρχεις γαλοπούλας που είχε μπροστά του και τους έδωσε να καταλάβουν. Δείτε τον στο βίντεο: