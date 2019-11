SHOWBIZ

Όπως πολλοί σελέμπριτι, έτσι και η Πάμελα Άντερσον είπε να ευχηθεί για το Halloween στις 31 Οκτωβρίου, αναρτώντας μια φωτογραφία με την αμφίεσή της στα social media.

Και ενώ οι περισσότεροι διάσημοι ντύθηκαν κάτι –τρομακτικό και μη- η εκρηκτική πρώην σταρ του Μπέιγουοτς… γδύθηκε.

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, οι δυο φωτογραφίες που προκάλεσαν εγκεφαλικό στο αντρικό κοινό που την ακολουθεί δείχνουν την Πάμελα να ποζάρει τόπλες με απαραίτητο αξεσουάρ, φτερά Ινδιάνου αρχηγού.

Συγκεκριμένα στην πρώτη φωτογραφία η αισθησιακή ηθοποιός φοράει μόνο ένα λευκό, ψηλόμεσο εσώρουχο και είναι καλυμμένη με άσπρη μπογιά η οποία καλύπτει το γυμνό της στήθος, ενώ στο χέρι της κρατάει τα ινδιάνικα φτερά.

Happy Halloween 👻 pic.twitter.com/K2pvI3FxCe — Pamela Anderson (@pamfoundation) 31 Οκτωβρίου 2019

Στην άλλη φωτογραφία η Πάμελα μας δείχνει την πίσω όψη της ποζάροντας πάνω σε σκαλοπάτια ενώ την ίδια στιγμή κοιτάζει προκλητικά το φακό. Αυτή τη φορά όμως, εκτός από ένα εσώρουχο, η ξανθιά σεξοβόμβα φοράει και τα ινδιάνικα φτερά.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η προσπάθειά της δεν εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από ορισμένους, οι οποίοι αντέδρασαν αρνητικά στην επιλογή της να χρησιμοποιήσει κατά αυτό τον τρόπο τα φτερά των αυτοχθόνων Ινδιάνων της Αμερικής.

Pamela Anderson, the white woman who doesn’t eat animals because it’s cruel but who willingly promotes the mocking of native cultures and the murdering of indigenous women (aka human beings, I know sometimes it’s hard to figure that one out) because it’s...”fashionable”?... 🤔 https://t.co/AX3BbZVe2t — Lido Pimienta (@LidoPimienta) 1 Νοεμβρίου 2019

Κάποιοι χρήστες μάλιστα κατήγγειλαν ότι η Άντερσον τους μπλόκαρε μετά τα αρνητικά τους σχόλια.

omg pamela anderson blocked me over this tweet 😂 pic.twitter.com/XBJl6MWaMW — nightingail🦝 (@raccorns) 3 Νοεμβρίου 2019