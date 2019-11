SHOWBIZ

Επτά χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της Γουίτνεϊ Χιούστον, η Ρόμπιν Κρόφορντ στο βιβλίο που κυκλοφορεί, αποκαλύπτει ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την διάσημη ποπ σταρ.

«Νιώθω πλέον την ανάγκη να υπερασπιστώ τη φιλία που είχαμε. Νιώθω την ανάγκη να υπερασπιστώ και να μοιραστώ την αλήθεια για τη γυναίκα που υπήρξε πίσω από αυτό το εκπληκτικό ταλέντο που είχε» δηλώνει η Κρόφορντ στο βιβλίο « A Song For You: My Life with Whintey Houston».

Η 58χρονη σήμερα Κρόφορντ επί χρόνια υπήρξε φίλη, συνεργάτις και ο πιο κοντινός άνθρωπος της Γουίτνεϊ Χιούστον. Ήταν κάτι σαν φύλακας-άγγελος για εκείνη, ο πιο έμπιστος άνθρωπος της τραγουδίστριας.

Εκτός από όλα τα παραπάνω, στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 οι δυο γυναίκες είχαν συνάψει και ερωτική σχέση. Μια σχέση που παρά την έντονη φημολογία που είχε προκληθεί τότε, ποτέ δεν συζητήθηκε ή επιβεβαιώθηκε... μέχρι και σήμερα. Καθώς τώρα, στο βιβλίο που κυκλοφορεί, η Κρόφορντ μοιράζεται την ιστορία της και το δεσμό της με την ποπ σταρ.

Η Κρόφορντ αποκαλύπτει ότι για πρώτη φορά συνάντησε την Χιούστον στα 17 της, όταν οι δυο κοπέλες ήταν ομαδάρχισσες σε καλοκαιρινή κατασκήνωση. Από την πρώτη στιγμή της είπε «θα σε προσέχω πάντα». Μια υπόσχεση που η Κρόφορντ κράτησε τις επόμενες δυο δεκαετίες όταν η Χιούστον έγινε σούπερ σταρ παγκοσμίως.

Μιλώντας στο NBC η Κρόφορντ αποκάλυψε «Όλα ξεκίνησαν με ένα φιλί και τελικά κατέληξε με το να κοιμηθούμε μαζί. Δεν ήταν σχεδιασμένο, απλά συνέβη».

«Θέλαμε να είμαστε μαζί και αυτό σήμαινε εμείς, οι δυο μας», αναφέρει στις σελίδες του βιβλίου της η Κρόφορντ. Σύμφωνα με την ίδια, η Χιούστον έληξε την ερωτική τους σχέση μόλις υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με τον Αμερικανό παραγωγό, Κλάιβ Ντέιβις στην Arista και εξηγεί: «Μου είπε ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε σωματική σχέση πλέον γιατί αυτό θα έκανε το "ταξίδι" μας ακόμα πιο δύσκολο. Είπε ότι αν ο κόσμος μάθαινε για εμάς, θα το χρησιμοποιούσε εναντίον μας και τότε στα ’80s έτσι φαινόταν…Κράτησα το μυστικό μας ασφαλές. Ένιωσα καλά με τη σιωπή μου». Και πραγματικά αυτή η στενή σχέση είχε προκαλέσει ατέλειωτες εικασίες για τη σεξουαλικότητα της Χιούστον για πολλά χρόνια.

Οι δυο γυναίκες είχαν δεχθεί πίεση και από την οικογένεια της Γουίνεϊ και συγκεκριμένα από τη μητέρα της και gospel τραγουδίστρια Σίσι Χιούστον, «Η Γουίτνεϊ μου είπε ότι η μητέρα της έλεγε ότι δεν ήταν φυσιολογικό δυο γυναίκες να έχουν έρθει τόσο κοντά. Αλλά ήμασταν ήδη τόσο κοντά. Ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε ταμπέλες, όπως λεσβίες ή γκέι. Απλώς ζούσαμε τη ζωή μας και ήλπιζα ότι αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί έτσι για πάντα»

«Η Γουίντεϊ ξέρει ότι την αγαπούσα όπως ήξερα κι εγώ ότι με αγαπάει εκείνη. Σήμαινε τα πάντα η μια για την άλλη. Είχαμε ορκιστεί ότι θα είμαστε πάντα δίπλα η μια στην άλλη».

Σήμερα η Κρόφορντ ζει με τη σύντροφό της Λίζα Χίντλεμαν με την οποία έχουν υιοθετήσει δυο παιδιά. Ελπίζει ότι γράφοντας το βιβλίο θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους για το ποια ήταν πραγματικά η Γουίτνεϊ.

«Θέλω να τιμήσω το μύθος της, να της αποτίσω φόρο τιμής και να μοιραστώ την ιστορία για το ποια ήταν πριν αποκτήσει φήμη και εν κατακλείδι να τιμήσω τη φιλία μας»

Το βιβλίο «A Song for You: My Life With Whitney Houston» θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου.