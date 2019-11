Αρκετούς μήνες μετά την εμφάνιση της Lady Gaga και του Μπράντλεϊ Κούπερ στη σκηνή των Όσκαρ, για να ερμηνεύσουν το τραγούδι «Shallows», της ταινίας «Ένα αστέρι γεννιέται», η διάσημη ποπ σταρ έδωσε τη δικής της ερμηνεία στις φήμες που την ήθελαν ζευγάρι με τον Κούπερ.

Το τραγούδι, χάρη στην ερμηνεία και το πάθος της Lady Gaga και του Μπράντλεϊ Κούπερ στην ταινία, κατάφερε να αποσπάσει το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, αυτό το πάθος οι δυο τους το μετέφεραν και στη σκηνή των Όσκαρ, με τις φήμες να φουντώνουν για το μεταξύ τους ειδύλλιο.

