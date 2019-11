SHOWBIZ

Τα απομνημονεύματα της Μαράια Κάρεϊ είναι στη λίστα των νέων τίτλων βιβλίων που θα κυκλοφορήσουν από τον εκδοτικό οίκο Andy Cohen Books, του Αμερικανού παρουσιαστή τηλεοπτικών σόου, Άντι Κοέν.

Το βιβλίο θα αφορά το ταξίδι της τραγουδίστριας έως την καθιέρωσή της σε σούπερ σταρ της ποπ, R&B και soul μουσικής.

Η Henry Holt and Company ανακοίνωσε ότι ο εκδοτικός οίκος που φέρει το όνομα τού Κοέν θα ξεκινήσει τις εκδόσεις το 2020 και θα επικεντρώνεται σε έργα γυναικών.

Το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει γνωστό ότι η θρυλική ντίβα της μουσικής δουλεύει σε ένα εξαιρετικά μυστικό πρότζεκτ, τα απομνημονεύματά της.

Ο Άντι Κόεν είναι ο τηλεοπτικός παραγωγός της σειράς ριάλιτι «Real Housewives» του δικτύου και παρουσιαστής του σόου «Watch What Happens Live with Andy Cohen».

Τα άλλα βιβλία που θα εκδοθούν από τον εκδοτικό οίκο του είναι το «The Queen V» από την Jacqueline Waters, η οποία συμμετέχει στο ριάλιτι «Married to Medicine» και το «Bodacious Dreams and Bevelations» της Bevy Smith, πρώην συμπαρουσιάστριας του Page Six TV.