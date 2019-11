SHOWBIZ

Ο πιο «σέξι άνδρας εν ζωή για το 2019» ανακηρύχτηκε ο Τζον Λέτζεντ, από το περιοδικό People.

John Legend Is PEOPLE's #SexiestManAlive 2019: 'I'm Excited but a Little Scared at the Same Time' https://t.co/qBIpYSozLf pic.twitter.com/gByepXc7dN — People (@people) 13 Νοεμβρίου 2019

Κάθε χρόνο το περιοδικό, μετά από ψηφοφορία, ανακοινώνει το «πιο σέξι άνδρα εν ζωή». Ο θεσμός που ξεκίνησε το 1985 εγκαινιάστηκε με τον 29χρονο τότε Μελ Γκίμπσον και μέχρι σήμερα τον εν λόγω τίτλο έχουν κερδίσει πολλοί διάσημοι και γοητευτικοί άντρες όπως οι Τζορτζ Κλούνεϊ, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ράιαν Ρέινολντς και άλλοι.

Φέτος ο τίτλος ανήκει στον πολυβραβευμένο αστέρα της μουσικής ο οποίος διαδέχεται τον ηθοποιό Ίντρις Έλμπα. Επίσης είναι ο 34ος άντρας που κερδίζει τον συγκεκριμένο τίτλο.

Ο 40χρονος καλλιτέχνης ξαφνιασμένος δήλωσε τη βράβευσή του «Ενθουσιάστηκα αλλά φοβήθηκα κιόλας, επειδή η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Όλοι θα θέλουν να δουν αν όντως είμαι τόσο σέξι για να κατέχω αυτόν τον τίτλο. Επίσης έρχομαι μετά τον Ίντρις Έλμπα, κάτι που δεν είναι δίκαιο και ωραίο για εμένα».

Ο Λέτζεντ είναι παντρεμένος με το μοντέλο Κρίσι Τέιγκεν με την οποία έχει αποκτήσει δυο παιδιά, τη Λούνα και τον Μάιλς.

Η ενθουσιασμένη σύζυγoς πάντως δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει τον «πιο σέξι άντρα του 2019» με συνεχείς αναρτήσεις στο Twitter.

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people's sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk — christine teigen (@chrissyteigen) 13 Νοεμβρίου 2019

The kids...do not care pic.twitter.com/kFTp6CyHI3 — christine teigen (@chrissyteigen) 13 Νοεμβρίου 2019

I cannot WAIT for people to get mad about John being the sexiest man alive. it's my new Starbucks holiday cup — christine teigen (@chrissyteigen) 13 Νοεμβρίου 2019