Από το «American Psycho» στον Μπάτμαν και από τον «Οδηγό Διαπλοκής» στο «Vice», ο πολύς κόσμος έχει ξεχάσει ότι ο Κρίστιαν Μπέιλ είναι Άγγλος. Και μάλιστα ΠΟΛΥ Άγγλος, με προφορά που φτάνει ένα βήμα πριν τους… Peaky Blinders.

Γι’ αυτό και όταν ο ηθοποιός αφέθηκε και μίλησε με την κανονική του βρετανική προφορά σε συνέντευξη για την εκπομπή BBC Breakfast, οι φαν που τον άκουσαν δεν πίστευαν στ’ αυτιά τους. Ο Μπέιλ είναι γεννημένος στην Ουαλία αλλά μεγαλωμένος σε διάφορα μέρη της Αγγλίας, και λίγο στην Πορτογαλία. Αλλά η προφορά του είναι βαριά και σπάνια έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε.

Δείτε στον στο βίντεο που ακολουθεί, να μιλάει μαζί με τον Ματ Ντέιμον για την ταινία «Κόντρα σε Όλα» που προβάλλεται αυτές τις ημέρες στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Μια ματιά στο Twitter μας πείθει ότι πολλοί Αμερικανοί θεωρούσαν τον Μπέιλ συμπατριώτη τους…

Just found out Christian Bale is British!! Am I the only one who didn’t know this? It’s weird hearing him speak in his real accent 😆

— Living with a Jude (@Livingwithajude) 13 Νοεμβρίου 2019