Οι καλοπροαίρετοι θα τον χαρακτηρίσουν πολύ κουρασμένο και ταλαιπωρημένο βλέποντας το βίντεο που ακολουθεί. Από την άλλη, οι «κακές γλώσσες» θα σχολιάσουν ότι την έχει ψωνίσει για τα καλά και το παίζει ντίβα όπου βρεθεί και όπου σταθεί.

Ο λόγος για τον Έλτον Τζον, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Αυστραλία και τη Δευτέρα εθέαθη να εκσφενδονίζει την 4.000 δολ. Gucci τσάντα του έξω από το ιδιωτικό του αεροσκάφος, όταν αυτό προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ.

Για την ιστορία, η πανάκριβη τσάντα του προσγειώθηκε στα χέρια του σωματοφύλακά του ο οποίος την έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του Audi Q7 που περίμενε στο αεροδρόμιο να παραλάβει τον διάσημο τραγουδιστή.

Φορώντας μια μεταλιζέ φόρμα και τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου -και χωρίς το βάρος των 4.000 δολ. στα χέρια του- ο Τζον κατέβηκε τη σκάλα του ιδιωτικού του τζετ και επιβιβάστηκε στο πολυτελές SUV που τον μετέφερε στο ξενοδοχείο του.

Αναμφισβήτητα ο Έλτον Τζον έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα καθώς η περιοδεία του Farewell Yellow Brick Road περιλαμβάνει 30 ακόμα συναυλίες σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία μέχρι το Μάρτιο του 2020.

Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Περθ το περασμένο Σάββατο, ο Τζον είχε ένα έντονο ξέσπασμα εναντίον των ανθρώπων της ασφάλειας του χώρου. Συγκεκριμένα δυο σεκιούριτι προσπάθησαν να βγάλουν σηκωτή έξω, μια κοπέλα από το κοινό. Ο διάσημος σταρ αντιλήφθηκε το περιστατικό και διακόπτοντας τη συναυλία στόλισε για τα καλά τους δυο άντρες, αρχίζοντας τα... γαλλικά!

«Εσείς οι δύο security που κρατάτε την κοπέλα, να πάτε να γαμ... Αφήστε την αμέσως. Είστε ηλίθιοι και οι δύο είστε ηλίθιοι. Δεν συμπεριφέρονται έτσι σε μία κοπέλα. Αφήστε την ήσυχη», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων. Λίγο μετά ο Έλτον Τζον διέκοψε ξανά το τραγούδι για να ζητήσει συγγνώμη από το κοινό για το ξέσπασμά του.

**Warning - Explicit**

"You don't treat girls like that!" <3 Elton#EltonJohn #Perth #perthnews #nsfwtwitter

**Not my footage pic.twitter.com/F9pHLHaRLj

— Nokternl (@Nokternl) December 1, 2019