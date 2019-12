Εκστρατεία πόρτα-πόρτα κατά του Brexit κάνει ο Χιου Γκραντ.

Την περασμένη Κυριακή ο 59χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε δημοσίως στο βόρειο Λονδίνο μαζί με την υποψήφια των Φιλελευθέρων, Λουτσιάνα Μπέργκερ, στην προσπάθεια του να καταφέρει να σταματήσει το Brexit.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του ο Βρετανός επισκέφθηκε τις εργατικές συνοικίες και συνομίλησε με τους κατοίκους. Όπως αναφέρει ο βρετανικός Τύπος ο Γκραντ άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους είχαν την τύχη να τον συναντήσουν.

‘Hi, are you Natalie? I’m Luciana Berger, I’m running for-‘

‘Sorry love, this is number 6, she’s at number 9.’#LoveActually #HughGrant pic.twitter.com/RVQ6NtSfia

— Sarah Stook (@sarah_stook) 2 Δεκεμβρίου 2019