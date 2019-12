Τον τελευταίο καιρό η Lady Gaga είναι ιδιαίτερα πολυάσχολη, σε σημείο μάλιστα που δεν προλαβαίνει ούτε μπάνιο να κάνει.

Πριν βιαστείτε να μας χαρακτηρίσετε κακεντρεχείς, σας ενημερώνουμε ότι εμείς απλώς σας μεταφέρουμε τα λόγια της ίδιας της σταρ, έτσι όπως τα μοιράστηκε με τους followers στο Twitter.

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε, τον τελευταίο καιρό ετοιμάζει πολλά νέα πράγματα ενώ συγχρόνως έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τα βραβεία Όσκαρ.

Ο βοηθός της λοιπόν που κάτι πρέπει να... μυρίστηκε τη ρώτησε από πότε έχει να κάνει μπάνιο και εκείνη έσπευσε να τουιτάρει την απάντηση, αφήνοντας άναυδο το κοινό της.

«Όταν ο βοηθός μου με ρώτησε πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανα μπάνιο, του απάντησα πως δεν θυμάμαι!».

#LG6

my assistant: when’s the last time you bathed

me: i don’t remember

— Lady Gaga (@ladygaga) 19 Δεκεμβρίου 2019