Λίγες μέρες πριν κλείσει τα 18 της χρόνια, η δημοφιλής τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις σάρωσε στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία (AMAs) και βραβεύτηκε ως Γυναίκα της Χρονιάς από το περιοδικό Billboard. Ενώ λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά της, έρχεται πρώτη σε αναζητήσεις στην πορνογραφική ιστοσελίδα Pornhub…

Σε τόσο μικρή ηλικία η νεαρή Αμερικανίδα έχει καταφέρει όλα αυτά που άλλοι χρειάζονται ολόκληρη καριέρα για να πετύχουν, ενώ μετράει ήδη έξι υποψηφιότητες για τα επόμενα βραβεία Grammy. Και όλα αυτά χωρίς να προβάλλει καθόλου τη σεξουαλικότητά της – γι’ αυτό και η είδηση της «πρωτιάς» στο Pornhub μεταδόθηκε με επικριτικό και ειρωνικό τρόπο από το Indy100.

Η γεννημένη στο Λος Άντζελες Έιλις έγινε 18 ετών στις 18 Δεκεμβρίου και το γεγονός ότι μόλις έφθασε σε «νόμιμη ηλικία» πολλοί άρχισαν να αναζητούν σχετικά βίντεο στο Pornhub, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Billie Eilish turned 18 today and is already the top search on PornHub. waiting until a child if of age to start searching for pics and vids of her to masturbate to does not make you any less of a creepy weird fuck. stop sexualizing teenagers and children you sick fucks

— 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭 🦋 (@reydior) 18 Δεκεμβρίου 2019