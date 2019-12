Ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν είναι ο μεγαλύτερος φαν των ταινιών της Marvel, όπως είναι πιθανό να γνωρίζετε. Το έλεγε αριστερά, το έλεγε δεξιά, στο τέλος έγραψε και ένα ολόκληρο μανιφέστο στους New York Times τον περασμένο Νοέμβριο όπου εξηγούσε γιατί θεωρεί ότι οι ταινίες με υπέρηρωες δεν είναι σινεμά.

Και έρχεται τώρα η κόρη του σκηνοθέτη του «Ιρλανδού», Φραντσέσκα Σκορσέζε, να τυλίξει το δώρο του πατέρα της για τα Χριστούγεννα σε χαρτί με τον Captain America, τον Hulk, τον Iron Man και άλλους ήρωες κόμικ της Marvel!

Το Instagram story της Φραντσέσκα δεν παρέλειψε να σχολιάσει ένας «αντίπαλος» του πατέρα της, που έχει διαφωνήσει δημόσια μαζί του για το θέμα της Marvel. Πρόκειται για τον Τζέιμς Γκαν, σκηνοθέτη των «Φρουρών του Γαλαξία», που έγραψε: «Με κάνει να νιώθω λιγότερο άσχημα για το χαρτί με το “Νησί των Καταραμένων” (σ.σ. ταινία του Σκορσέζε με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο) που χρησιμοποίησε ο ανιψιός μου για να τυλίξει το δικό μου δώρο».

Makes me feel less embarrassed by that Shutter Island paper my nephew wrapped my gifts in. pic.twitter.com/zJQQaioh4v

— James Gunn (@JamesGunn) 25 Δεκεμβρίου 2019