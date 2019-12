Δύσκολο πράγμα να βγεις ραντεβού τη σήμερον ημέρα, ακόμη κι αν είσαι η Σάρον Στόουν! Η 62χρονη ηθοποιός άνοιξε προφίλ στην εφαρμογή γνωριμιών Bumble, και λίγο αργότερα της το μπλόκαραν καθώς υπήρξαν καταγγελίες ότι ήταν ψεύτικο. Κανείς δεν πίστευε ότι η Σάρον Στόουν θα μπορούσε όντως να αναζητά ραντεβού online.

«Έι, Bumble, το να είμαι εγώ είναι αιτία αποκλεισμού; Μη με αφήνετε έξω από την κυψέλη», έγραψε η ηθοποιός στο Twitter.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝

— Sharon Stone (@sharonstone) 30 Δεκεμβρίου 2019