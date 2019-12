Η πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία μου με δίδαξε πολλά στο κλείσιμο αυτής της χρονιάς! Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον σας και την υποστήριξή σας!!!! Και πάνω απ' όλα τους🙏 γιατρούς και το 🙏προσωπικό του νοσοκομειου Ευαγγελισμός. Σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου τα καλύτερα για το 2020! Υγεία αγάπη τα πολυτιμότερα αγαθά που μπορεί να έχει κάποιος! Καλή Χρονιά se olous mas !!!!!!

