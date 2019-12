Ίσως το πιο πολυσυζητημένο διαζύγιο του 2019 να ήταν αυτό του Μπράντλεϊ Κούπερ και της Ιρίνα Σάικ

Δεν ήταν όμως το μόνο. Αρκετοί ήταν οι σταρ που αποφάσισαν τη χρονιά που τελειώνει σήμερα να τραβήξουν δρόμους χωριστούς από τους συντρόφους τους.

Μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Ιρίνα Σάικ αποφάσισαν τον περασμένο Ιούνιο να χωρίσουν. Όσο ήταν μαζί, απέκτησαν μία κόρη, τη Λία Ντε Σέιν, που είναι πλέον δύο χρόνων.

Πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν ότι το ζευγάρι χώρισε εξαιτίας της Lady Gaga και της σχέσης που ανέπτυξε ο Κούπερ μαζί της κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Ένα αστέρι γεννιέται».

Εξάλλου ο χωρισμός του Κούπερ ήρθε μόλις λίγους μήνες αφότου χώρισε η Lady Gaga από τον Κρίστιαν Καρίνο.

Η είδηση του χωρισμού του ζευγαριού κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο και η σχέση τους κράτησε μόλις δύο χρόνια.

Ωστόσο η σχέση του Κούπερ με την ποπ σταρ δεν ήταν τίποτα άλλο από διαφημιστικό κόλπο για την προώθηση της ταινίας «Ένα αστέρι γεννιέται», τουλάχιστον σύμφωνα με τις δηλώσεις της Lady Gaga.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon και η σύζυγός του ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο μέσω Twitter ότι χωρίζουν.

«Αισθανόμαστε απίστευτα τυχεροί που βρήκαμε ο ένας τον άλλον και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για κάθε ένα από τα χρόνια που έχουμε περάσει παντρεμένοι», έγραψε το πρώην ζευγάρι στο Twitter, στον λογαριασμό του Τζεφ.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, αποκαλύφθηκε ότι ο Τζεφ βρισκόταν ήδη σε σχέση με την δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσεζ.

Τον Οκτώβριο, ο Τράβις Σκοτ και η Κάιλι Τζένερ αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη δίχρονη σχέση τους. «Ο Τράβις και εγώ χωρίσαμε υπό καλές συνθήκες και στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι η Στόρμι. Η καλή μεταξύ μας σχέση και η κόρη μας είναι οι προτεραιότητες μας», tweetαρε η Κάιλι.

Travis and i are on great terms and our main focus right now is Stormi ‼️ our friendship and our daughter is priority

