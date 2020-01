Μια υπέροχη έκπληξη περίμενε τους θαμώνες μιας μικρής pub στο Σόμερσετ της Αγγλίας, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Βλέπετε η πρώτη βραδιά του νέου έτους απέκτησε άλλο νόημα όταν άνοιξε η πόρτα της pub Tramways και μπήκε ο Νίκολας Κέιτζ.

Ο ενθουσιασμός έγινε ακόμα μεγαλύτερος όταν πολλοί από τους θαμώνες πλησίασαν τον γνωστό ηθοποιό και ζήτησαν να βγάλουν μαζί του μια σέλφι για να την ανεβάσουν στα social media. Ο Κέιτζ όχι μόνο δεν τους το αρνήθηκε, ποζάροντας δίπλα τους χαμογελαστός και ευδιάθετος, αλλά λέγεται ότι κέρασε ποτά όλο το μαγαζί!

Just found out Nicolas Cage spent his New Year's Eve in The Tramways pub in Somerset pic.twitter.com/46d3471PTy

— Simon Crook (@sicrook) January 2, 2020