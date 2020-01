Вот так, пока ты катаешься в лесу без связи, Хоакина награждают на фестивале и весь инстаграм пестрит фотками 😄 Простите за опоздание, можно войти? 😂 (Что это за финтиплюшку ему вручили, посвятите меня, пожалуйста 😄) #joaquinphoenix #хоакинфеникс

A post shared by Хоакин Феникс (@joaquinphoenixru) on Jan 3, 2020 at 5:00am PST