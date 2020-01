Μετά τους Νικόλ Κίντμαν, Pink, Κάιλι Μινόγκ, Σελίνα Γκόμεζ και Μάργκο Ρόμπι, ο Κρις Χέμσγουορθ και ο Έλτον Τζον προσφέρουν από 1 εκατ. δολάρια ο καθένας για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος Αυστραλός ηθοποιός ανακοίνωσε μέσα από τα social media ότι προσφέρει 1 εκατ. δολάρια με στόχο να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται στην Αυστραλία.

Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated.https://t.co/KcBpMe7QvY pic.twitter.com/gYuA4LELZM

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 7 Ιανουαρίου 2020