Ο πρίγκιπας Χάρι επέλεξε να απαρνηθεί το... γαλάζιο αίμα του και να αποστασιοποιηθεί από την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

Η απόφαση των πριγκιπικού ζεύγους, Χάρι-Μέγκαν, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία πάνω στα κεφάλια των Βρετανών, προκαλώντας παράλληλα μεγάλο πονοκέφαλο στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία για ακόμα μια φορά τρέχει να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Άλλωστ, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας κουνώντας το κεφάλι συγκαταβατικά, μεγάλα καράβια μεγάλες, φουρτούνες.

Τα παραπάνω βλέπει ο γιος του Ozzy, Τζακ Όσμπορν, και γελάει, καθώς οι μπελάδες του Χάρι δεν είναι τίποτα μπροστά σε όσα έχει ζήσει ο ίδιος και η αδελφή του Κέλι, οι οποίοι είχαν την τύχη να γεννηθούν και να μεγαλώσουν στην πιο θεόμουρλη οικογένεια που έχει βγάλει η Βρετανία (τουλάχιστον).

Ο Τζακ λοιπόν «γλεντάει» το... γατάκι Χάρι, γράφοντας σε μήνυμα του στο Twitter «Άκου, Πρίγκιπα Χάρι, αφού επιβίωσα εγώ από την οικογένεια μου, μπορείς κι εσύ να επιβιώσεις από τη δική σου».

Listen Prince Harry, if I can survive my family, you can survive yours.

— Jack Osbourne (@JackOsbourne) January 9, 2020