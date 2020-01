Μια κατάθεση ψυχής έκανε ο Όζι Όσμπορν στη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America».

Έχοντας στο πλευρό του τη μάνατζερ και σύζυγό του, Σάρον ο «Πρίγκιπας του Σκότους» αποκάλυψε ότι έχει διαγωνιστεί με τη νόσο Πάρκινσον.

Ο Ozzy παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να κρύψει άλλο τον πόνο του που είναι συνεχής και χαρακτήρισε την περσινή χρονιά ως την πιο άσχημη περίοδο της ζωής του.

«Είναι Parkin ΙΙ, μια μορφή της νόσου Πάρκινσον» εξήγησε η Σάρον Όσμπορν και πρόσθεσε ότι ο Ozzy λαμβάνει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, «υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι της νόσου. Δεν είναι θανατική καταδίκη αλλά επηρεάζει συγκεκριμένα νεύρα του σώματος».

«Δεν είμαι καλός στα μυστικά» ανέφερε ο 71χρονος ρόκερ ο οποίος θέλησε να μοιραστεί το γεγονός ότι πάσχει από Πάρκινσον εξαιτίας κυρίως από τα πρόσφατα δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν ένα βήμα πριν το θάνατο.

Αναφερόμενος στην περσινή σοβαρή περιπέτεια της υγείας του μετά από το άσχημο ατύχημα που είχε στο σπίτι του τον οποίο τον οδήγησε στο χειρουργείο για επέμβαση στον αυχένα είπε: «από τότε μου έχει μείνει ένα μούδιασμα σε όλο το χέρι. Νιώθω τα πόδια μου παγωμένα, δεν ξέρω αν είναι από το Πάρκινσον ή κάτι άλλο... είναι περίεργο συναίσθημα», γεγονός που δεν έχει διευκρινιστεί ούτε από τους γιατρούς, συμπλήρωσε η Σάρον και αποκάλυψε ότι τον Απρίλιο θα ταξιδέψουν στην Ελβετία για να επισκεφθούν έναν εξειδικευμένο στην ασθένεια αυτή γιατρό.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: “The hardest thing is watching someone you love suffer.” Rock legend @OzzyOsbourne’s kids @JackOsbourne and @KellyOsbourne open up about their family’s new normal after their father’s Parkinson's diagnosis. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/8ayAFwOi9M

— Good Morning America (@GMA) January 21, 2020