Στη φετινή απονομή των βραβείων SAG, το παγκόσμιο ενδιαφέρον μονοπώλησε το πρώτο δημόσιο τρυφερό τετ-α-τετ του πρώην ζευγαριού Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον, κλέβοντας την παράσταση από τους νικητές της μεγάλης βραδιάς.

Οι φωτογραφίες που τους δείχνουν μαζί δεν έκαναν μόνο το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές που θέλουν να τους δουν ζευγάρι ξανά, αλλά μπήκαν επίσης στο μικροσκόπιο από ειδικούς στη γλώσσα του σώματος αναλύοντας το κάθε σημάδι!

Ενδιαφέρον έχει ο καλεσμένος που βρέθηκε στην εκπομπή των Plillip Schofield και Holy Wiloughby και ειδικεύεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα σημάδια που στέλνουμε με το σώμα και τις κινήσεις μας.

Οι οικοδεσπότες έδειξαν στον Mike Carter τις πρόσφατες φωτογραφίες από τη συνάντηση των δυο σταρ μπροστά στις κάμερες και όταν ο Schofield ρώτησε ευθέως τον καλεσμένο του για τον τρόπο που κρατάει ο Πιτ το βραβείο του, χαμηλά δίπλα στο σώμα του με το κεφάλι του αγαλματιδίου να δείχνει προς το σώμα της Άνιστον, ο Carter εξήγησε:

«Το κρατάει με "φαλλικό" τρόπο μπροστά της νομίζω. Είναι εντελώς ευθύς ο τρόπος, δείχνει κατευθείαν προς το δικό της σώμα».

Oh my gosh! My #BradJen ♥️ pic.twitter.com/2bili40RMT

Ο Carter συνέχισε λέγοντας «η σεξουαλική έλξη ανάμεσά τους είναι δυνατή. Πολλά ζευγάρια έχουν χωρίσει και παραμένουν καλοί φίλοι και άλλα που έχουν σεξουαλική έλξη».

Στην ερώτηση για τον τρόπο που ο Πιτ γραπώνει τον καρπό της Άνιστον, ο Carter αναφέρει: «Σημαίνει, μην φεύγεις-θέλω να σε κρατήσω».

We'll just leave this here. #sagawards pic.twitter.com/UIjUp2hgrf

— SAG Awards® (@SAGawards) January 20, 2020