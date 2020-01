Η Emma McIntyre, η φωτογράφος του πρακτορείου Getty που είχε την ευκαιρία να φωτογραφίσει την τρυφερή -και πρώτη- δημόσια συνάντηση του Μπραντ Πιτ και της Τζένιφερ Άνιστον στα παρασκήνια των βραβείων SAG την περασμένη Κυριακή, μίλησε στο περιοδικό People για τη μοναδική αυτή στιγμή που κατέγραψε με το φακό της προκαλώντας ντελίριο στους θαυμαστές του πρώην ζευγαριού.

We'll just leave this here. #sagawards pic.twitter.com/UIjUp2hgrf

