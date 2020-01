SHOWBIZ

Ολόκληρος ο πλανήτης βυθίστηκε στο πένθος χθες Κυριακή εξαιτίας της είδησης του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, αληθινού παγκόσμιου σταρ του μπάσκετ, που άφησε άναυδους από τους πλούσιους και διάσημους που πήγαιναν στο γήπεδο για να τον θαυμάσουν μέχρι τον νυν και πρώην προέδρους των ΗΠΑ, μέλη του Basketball Hall of Fame και τους αναρίθμητους θαυμαστές του, πολλοί από τους οποίους συνέρρευσαν έξω από την έδρα των Lakers του Λος Άντζελες με δάκρυα στα μάτια για να θρηνήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτόν που αποκαλούσαν «Mamba».

Ο Μπράιαντ έχασε τη ζωή του στα 41 του χρόνια, μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλους επτά ανθρώπους, όταν από άγνωστη αιτία και ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν. Πολλά αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διέκοψαν αμέσως την κανονική ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν απευθείας νέα και αντιδράσεις για το δυστύχημα.

Ο χαμός του κορυφαίου αθλητή συνέπεσε με τη χθεσινή τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy η οποία πραγματοποιήθηκε στο Staples Center, το «σπίτι» του Μπράιαντ στο Λος Άντζελες, μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Η Αλίσια Κις, ιδιαίτερα συγκινημένη αποχαιρέτησε τον αστέρα του NBA με το τραγούδι «It's so hard to say goodbye», αναφέροντας «Κυριολεκτικά στεκόμαστε εδώ, συντετριμμένοι, στο σπίτι που ο Κόμπι Μπράιαντ έχτισε».

Watch Alicia Keys and Boyz II Men Sing "It's So Hard to Say Goodbye" in honor of Kobe Bryant at the #GRAMMYs https://t.co/02XQuLe0cB pic.twitter.com/yA1hohfbhy — Variety (@Variety) 27 Ιανουαρίου 2020

Η Λίζο, στιχουργός και ερμηνεύτρια της R&B, αφιέρωσε την τελετή των μουσικών βραβείων Grammy στον Μπράιαντ: «η αποψινή βραδιά είναι του Κόμπι», είπε η καλλιτέχνιδα, υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες φέτος.

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, ο βετεράνος ηθοποιός Τζακ Νίκολσον, πιστός φαν των Lakers και θαυμαστής του Μπράιαντ, συντετριμμένος μίλησε τηλεφωνικά στο CBS2, λέγοντας, «Η αντίδρασή μου είναι ίδια με όλων των κατοίκων του Λος Αντζελες. Εκεί όπου όλα ήταν συμπαγή, τώρα υπάρχει μια τρύπα στον τοίχο».

Δεκάδες καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του θεάματος αποχαιρετούν τον Κόμπι Μπράιαντ μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media, εκφράζοντας την απέραντη θλίψη τους, το σοκ και τα συλλυπητήρια στους οικείους του μεγάλου αθλητή.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Kobe was truly larger than life, a legend. May he and all those who lost their lives today rest in peace. Love and condolences to his family. LA will never be the same. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 26 Ιανουαρίου 2020

Η Γούπι Γκόλντεμπεργκ

RIP Kobe, hero to many including my grandson, extraordinary athlete and always kind to me & my family. My deepest condolences to his family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 26 Ιανουαρίου 2020

Η Έλεν ΝτεΤζένερις

Like everyone, I’m stunned and saddened by the news about Kobe Bryant. My heart is broken for his wife and family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 26 Ιανουαρίου 2020

Η ηθοποιός Ρις Γουίδερσπουν

Just devastated to hear about #KobeBryant .💔An extraordinary athlete, and a genuinely kind, wonderful man. Sending love, prayers & compassion to his family. To his entire @NBA family as well. — Reese Witherspoon (@ReeseW) 26 Ιανουαρίου 2020

Ο Τζέφρι Ράιτ

Kobe literally just broke the internet. Life is just so beyond our capacity to control. May his loved ones and those of all who perished find peace. — Jeffrey Wright (@jfreewright) 26 Ιανουαρίου 2020

Ο Τζον Λέτζεντ

I'm so sad and stunned right now. In Staples Arena, where Kobe created so many memories for all of us, preparing to pay tribute to another brilliant man we lost too soon, Nipsey Hussle. Life can be so brutal and senseless sometimes. Hold on to your loved ones. We miss you, Kobe — John Legend (@johnlegend) 26 Ιανουαρίου 2020

Η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ

My heart is in pieces hearing the news of this unimaginable tragedy. I can’t fathom what the families are going through. Kobe meant so much to me and to us all. Sending my prayers, love, and endless condolences to Vanessa and the family and anyone who lost someone on that flight. — Taylor Swift (@taylorswift13) 26 Ιανουαρίου 2020

Η Σερ

My💔Goes Out To Kobe’s Family,Friends,Fans. It’s SO HARD To Deal With The Death Of a GREAT STAR,Because We Feel As If We Knew Them Personally.Kobe Bryant Was a GREAT ATHLETE,& All Of America Will Feel His Loss.

The 🌎 Has Lost a Bright Light ✨🌟✨. — Cher (@cher) 26 Ιανουαρίου 2020

Ο Τζέιμι Φοξ με μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram

Η Μαράια Κάρεϊ

In shock right now. RIP Kobe 😢 — Mariah Carey (@MariahCarey) 26 Ιανουαρίου 2020

Η Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ

My heart is so heavy. No one should ever experience what the families involved are going through. This has affected us all so much but I cannot begin to imagine what Vanessa is feeling losing her husband and her baby girl. I cry just thinking about it. pic.twitter.com/U3osyw6Pzu — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 27 Ιανουαρίου 2020

Ο Κάνιε Γουέστ

Kobe, We love you brother We’re praying for your family and appreciate the life you’ve lived and all the inspiration you gave pic.twitter.com/pxbgLOOmpY — ye (@kanyewest) 26 Ιανουαρίου 2020

Το σούπερ μόντελ, Τζίτζι Χαντίντ

Ο Τζάστιν Μπίμπερ

O Snoop Dogg

H ηθοποιός Χάλι Μπέρι