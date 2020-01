Σε 25 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό της 11χρονης θετής κόρης του, καταδικάστηκε ο αδερφός της ράπερ Νίκι Μινάζ.

Το κορίτσι βιάστηκε επανειλημμένα από τον Τζέλανι Μαράζ σε διάσημα οκτώ μηνών. Ο άντρας συνελήφθη το 2015 και είχε δηλώσει αθώος, ωστόσο το DNA έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταδίκη του, καθώς βρέθηκε σπέρμα στο παντελόνι της πιτζάμας του παιδιού. Σημειώνεται ότι ο μικρότερος αδερφός του 11χρονου κοριτσιού υπήρξε μάρτυρας σε μια περίπτωση βιασμού. Ο 40χρονος σήμερα άντρας, διέπραξε τους βιασμούς όταν ήταν παντρεμένος με τη μητέρα του παιδιού.

Το 14χρονο σήμερα θύμα κατέθεσε με λεπτομέρειες τις επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις που δέχθηκε αναφέροντας ότι αυτό που βίωσε την έκανε να έχει αυτοκτονικές τάσεις.

Στη δίκη που έγινε χθες Δευτέρα ο Μαράζ ισχυρίστηκε ότι είναι αλκοολικός και ζήτησε «μια δεύτερη ευκαιρία» ενώ οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι ο 40χρονος αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα υγείας όπως υπέρταση, αρθρίτιδα και αναιμία και για αυτό ζήτησαν να μειωθεί η ποινή του στα 10 χρόνια φυλάκισης.

BREAKING: Jelani Maraj sentenced to 25 years to life in prison https://t.co/7oGJmrWqe2 pic.twitter.com/HAYOocmkWz

— HollywoodLife (@HollywoodLife) January 27, 2020