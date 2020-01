Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Αλ Πατσίνο, ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Σαμ Μέντες, ο Μπραντ Πιτ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Σαρλίζ Θερόν και αρκετοί ακόμα αστέρες του Χόλιγουντ έδωσαν το «παρών» στο γεύμα που παρατίθεται για τους υποψήφιους των βραβείων Όσκαρ και πόζαραν για την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία.

This is your 2019 #Oscars class!! #OscarsLunch pic.twitter.com/fM90rB0Qp9

Μεγάλοι απόντες οι Χοακίν Φίνιξ, Σκάρλετ Τζοχάνσον, Μάργκο Ρόμπι και Σέρσα Ρόναν.

Pacino is just chilling #OscarsLunch pic.twitter.com/KECokGHxFv

Πριν ξεκινήσει το γεύμα οι υποψήφιοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τον αδικοχαμένο σταρ του NBA, Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος το 2018 είχε τιμηθεί με βραβείο Όσκαρ για την μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων, «Dear Basketball».

Brad Pitt is definitely the belle of the ball #OscarsLunch pic.twitter.com/iNi44Tl0Nt

