Η τύχη σίγουρα δεν ήταν με το μέρος του Αλ Πατσίνο στη χθεσινοβραδινή τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Δεν φτάνει που έχασε -από τον απόντα Μπραντ Πιτ- το βραβείο Β΄Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε, ο θρυλικός ηθοποιός «έφαγε και τα μούτρα του» καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί.

Ο 79χρονος αστέρας του Χόλιγουντ φαίνεται πως σκόνταψε στα σκαλοπάτια κατά την είσοδό του στο χώρο της εκδήλωσης, κατατρομάζοντας τη σύντροφό του, Μέιταλ Ντοχάν που βρισκόταν στο πλευρό του και η οποία μαζί με τους ανθρώπους της ασφάλειας τον βοήθησαν να σταθεί και πάλι στα πόδια του.

Al Pacino took a fall on the steps into Royal Albert Hall at the #BAFTAs#EEBAFTAs

pic.twitter.com/yqNvieV3bt

— celebrity style (@celebrityOMG1) February 2, 2020