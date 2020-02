SHOWBIZ

Σε σύγχυση μοιάζει να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Αλ Πατσίνο κάνοντας τη μια γκάφα μετά την άλλη. Έτσι μετά την μεγαλοπρεπή τούμπα που έφαγε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA, κάνοντας τα φλας των φωτογράφων να αστράφτουν, πρόσφατα είχε ακόμα μια αμήχανη στιγμή όταν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή The One Show του BBC για το πρόμο της επερχόμενης σειράς του Αmazon, «Hunters» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Πατσίνο θέλησε να συμπληρώσει την απάντηση του 28χρονου συμπρωταγωνιστή του στη σειρά, Λόγκαν Λέρμαν, λέγοντας «Πάντα ονειρεύεσαι αυτά που κάνεις» δίνοντας άθελά του πάσα σε έναν από τους παρουσιαστές να τον ρωτήσουν «Απόψε ονειρεύτηκες το One Show;». Αντί για απάντηση ο Πατσίνος έμεινε να κοιτά σιωπηλός και σαστισμένος αφού είχε ξεχάσει σε ποια εκπομπή βρισκόταν καλεσμένος. Την κατάσταση έσωσαν και πάλι οι παρουσιαστές που χαμογελαστοί φρόντισαν γρήγορα να του υπενθυμίσουν ότι βρίσκεται στο The One Show.

Τα ευτράπελα όμως δεν τελειώνουν εδώ, καθώς ο θρυλικός ηθοποιός, ξανά εκτός τόπου και χρόνου, σηκώθηκε να φύγει προτού τελειώσει η συνέντευξή τους. Φυσικά οι γκάφες του 79χρονου χολιγοντιανού σταρ έκαναν τους χρήστες να οργιάσουν στα social media με τα σχόλια να πέφτουν βροχή.

Πριν βιαστούμε να «δικάσουμε» ή να χλευάσουμε τον μεγάλο ηθοποιό, ας μην ξεχνάμε ότι στα 79 του ο Πατσίνο έχει ένα αρκετά βεβαρημένο πρόγραμμα. Τον τελευταίο καιρό ο ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε τρεις μεγάλες παραγωγές: Το «Once Upon a Time In... Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο, το γκανγκστερικό έπος του Μάρτιν Σκορσέζε «The Irishman» και την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά, την πρώτη της καριέρας του «Hunters». Σε αυτά προσθέστε τις δεκάδες εκπομπές (και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού) στις οποίες βρίσκεται καλεσμένος για την προώθηση των προτζεκτ και φυσικά τις άλλες τόσες απονομές βραβείων στις οποίες είναι υποψήφιος.