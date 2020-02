Οι κωμικοί Στιβ Μάρτιν και Κρις Ροκ – που στο παρελθόν έχουν και οι δύο παρουσιάσει τα Όσκαρ – ήταν τόσο καλοί στον εναρκτήριο μονόλογο (διάλογο στη συγκεκριμένη περίπτωση) της βραδιάς, που η Ακαδημία θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά να τους προσλάβει του χρόνου, ως κανονικούς οικοδεσπότες.

Ιδού μερικές μόνο από τις ατάκες που πρόλαβαν να χωρέσουν στο λίγο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους.

Απολαύστε τους στο βίντεο που ακολουθεί.

#Oscars Moment: The presenter duo we never knew we needed. @SteveMartinToGo and @chrisrock pic.twitter.com/9rF349pCwA

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020