Πόσο συμπονέσαμε τον Τάικα Γουατίτι χθες στην 92η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ, δεν λέγεται!

Ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος κέρδισε το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου για το «Jojo Rabbit». Ωστόσο επιστρέφοντας στη θέση του, δεν ήξερε που να βολέψει το χρυσό αγαλματίδιο! Να το κρατάει στα χέρια το υπόλοιπο της βραδιάς; Άβολο... Να το ακουμπήσει στο πάτωμα; Άκομψο... Δεν υπήρχε και μια γυναικεία τσάντα, από αυτές τις μεγάλες ξέρετε, τις τσάντες του Σπορτ Μπίλυ που περιέχουν τα πάντα, ώστε να το βολέψει εκεί μέσα να τελειώνει!

Ο Γουατίτι εντέλει βρήκε τη λύση και το... έκρυψε κάτω από το μπροστινό του κάθισμα. Αυτό που δεν είχε προβλέψει βέβαια, είναι ότι απέναντί του βρισκόταν η Μπρι Λάρσον η οποία κατέγραφε τη στιγμή σε βίντεο που αργότερα το ανέβασε στο Instagram με αποτέλεσμα να γίνει viral.

Taika Waititi putting his oscar under the chair is a mood. #Oscars

🎥 Brie Larson via Instagram Story. pic.twitter.com/rpC5tVOVfT

— Brie Larson Online (@blarsononline) February 10, 2020