SHOWBIZ

Η Νάταλι Πόρτμαν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των φετινών Όσκαρ με μια κομψή δημιουργία Dior, ωστόσο η ο λόγος που έκανε την εμφάνισή της να ξεχωρίσει και να συζητηθεί ήταν το ηχηρό μήνυμα που θέλησε να στείλει στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου και αφορά τις γυναίκες σκηνοθέτιδες οι οποίες και φέτος απουσίαζαν από την εν λόγω κατηγορία των βραβείων.

Συγκεκριμένα, στην κάπα που κάλυπτε του ώμους της ηθοποιού ήταν κεντημένα τα ονόματα των γυναικών σκηνοθέτιδων που έλειπαν από τις υποψηφιότητες, αλλά τελικά ήταν παρούσες με την κίνηση της Πόρτμαν.

Όπως απάντησε στη δημοσιογράφο των Los Angeles Times, Έιμι Κάουφμαν, στο φόρεμά της ήταν κεντημένα τα ονόματα των Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Little Women), Lorene Scafaria (Hustlers), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Mari Diop (Atlantics) Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har'el (Honey Boy) και Céline Sciamma (Portrait of a Lady on Fire).

«Ήθελα να τιμήσω τις γυναίκες που δεν είχαν αναγνωριστεί για το απίστευτο έργο τους φέτος, με ένα απλό τρόπο», εξήγησε η 38χρονη ηθοποιός.

Θυμίζουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι γυναίκες σκηνοθέτιδες δεν εμφανίστηκαν στην κατηγορία καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, ενώ εντύπωση προκάλεσε η απουσία της Greta Gerwig καθώς η ταινία της «Little Women» ήταν υποψήφια για συνολικά έξι Όσκαρ, εκτός βέβαια από εκείνο της σκηνοθεσίας.

Με ανάρτησή της στο Twitter, η Alma Har'el σχολίασε την εμφάνιση της Νάταλι Πόρτμαν στο κόκκινο χαλί με ένα κοντινό πλάνο στο οποίο διακρίνεται το όνομά της και σχολιάζοντας στη λεζάντα: «Πρώτη μου φορά στα Όσκαρ. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο όμορφη».