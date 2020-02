Η γνωστή εφαρμογή ραντεβού «Bumble», ενεργοποίησε και πάλι το προφίλ της Σάρον Στόουν και πλέον η 61χρονη ηθοποιός είναι πανέτοιμη να δεχτεί τα μηνύματά σας και γιατί όχι να βγει μαζί σας ραντεβού για να γνωριστείτε καλύτερα.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η ηθοποιός μιλώντας σε δημοσιογράφο του ET στο Όσκαρ after party του Έλτον Τζον.

«(Το προφίλ) Είναι ανοιχτό πλέον και είμαι διαθέσιμη» δήλωσε η Στόουν προσθέτοντας ότι το μπλοκάρισμα του προφίλ της οφείλεται κατά τη γνώμη της στη «χυλόπιτα» που έριξε σε αρκετούς άντρες που της πρότειναν ραντεβού. «Πιστεύω ότι κάποιοι άντρες δεν δέχονται το "όχι", δεν θέλουν να ακούν "όχι, όχι δεν θέλω να βγω μαζί σου"», ανέφερε.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝

— Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019