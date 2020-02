DIY υαλουρονικο ΔΩΡΕΑΝ με πράγματα που έχετε στο σπίτι! 🦆 #kimkardashianwho ?! Πέρα από την πλάκα παιδιά έχω φάει πόνο ακραίο από χθες . Έχω κλάψει ποτάμια (όχι για το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά για το μετατραυματικό στρες που με κράτησε ξύπνια όλο το βράδυ γιατί έβλεπα να πέφτω και να ξανά πέφτω και φώναζα στον ύπνο μου.) ΑΛΛΑ είμαι ευγνώμων γιατί θα μπορούσα να έχω χτυπήσει πολύ περισσότερο και να είναι πολύ πιο σοβαρή η κατάσταση μου. Οπότε και πλάκα κάνω και θα γελούσα αν μπορούσα αλλά δν μπορώ γιατί τραβάνε τα 7 ράμματα 😂 (Αφήνω τα emoji να γελάνε για μένα) Να προσέχετε όσο πιο πολύ μπορείτε χωρίς να φοβάστε να ζήσετε όμως . Life happens και όπως είπε και ένας φίλος μου Γιατί πέφτουμε ? Για να μάθουμε να σηκωνόμαστε ξανά 😎😍 Ps. Ευχαριστώ για τα άπειρα μηνύματα συμπαράστασης 💌 #hurtmyself #fall #standup #duckface #diy #tutorial #justfall #behappybetryebeyou #influencerevenlikethat #painfull #thanksforeverything #iwantmymum

