SHOWBIZ

Νεκρός μέσα στο σπίτι του έπεσε ο ράπερ Pop Smoke. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ ο Αμερικανός δέχθηκε πυροβολισμούς από κουκουλοφόρους, μέλη συμμορίας, οι οποίοι μπήκαν στο σπίτι του με σκοπό τη ληστεία.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 20χρονος ράπερ βρισκόταν στο σπίτι του στο Χόλιγουντ Χιλς όταν τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου, στις 04:30, εισέβαλαν οι δύο ένοπλοι ο οποίοι τον πυροβόλησαν πολλές φορές και τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο.

Ο Pop Smoke μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Σίνταρς-Σινάι στο δυτικό Χόλιγουντ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Pop Smoke, κατά κόσμον Μπασάρ Μπαράκ Τζάκσον είχε συνεργαστεί με τους Skepta και Nicki Minaj ενώ το 2019 έγινε ευρύτερα γνωστός με τη μεγάλη επιτυχία Welcome to the Party που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο.