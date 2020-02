Σχεδόν ένα χρόνο μετά, η Λίλη Ράινχαρτ δεν μπορεί ακόμα να ξεπεράσει το χαμό του φίλου και συμπρωταγωνιστή της στο «Riverdale», Λουκ Πέρι.

Την Τετάρτη σε ανάρτησή της στο Twitter η ηθοποιός μοιράστηκε το όνειρο που είδε το προηγούμενο βράδυ στον ύπνο της συγκινώντας τους διαδικτυακούς φίλους της.

«Χθες βράδυ στο όνειρό μου είδα τον Λουκ... τον αγκάλιασα τόσο σφιχτά και άρχισα να κλαίω στον ώμο του, λέγοντάς του πόσο λείπει σε όλους μας», διηγήθηκε η 23χρονη και πρόσθεσε «πιστεύω ότι το πνεύμα του με επισκέφθηκε στον ύπνο μου για να με ενημερώσει ότι μας χαμογελάει πλατιά από την άλλη πλευρά».

I had a dream last night that I saw Luke... and I hugged him so hard and cried into his shoulder, telling him how much we all miss him.

Looking back on it this morning, I think his spirit was visiting me in my sleep, letting me know he’s smiling brightly on the other side ✨

— Lili Reinhart (@lilireinhart) February 19, 2020