Οι κριτές, Κέιτ Πέρι, Λουκ Μπράιαν και Λάιονελ Ρίτσι βρίσκονται στις ακροάσεις, όταν ξαφνικά γίνεται αντιληπτή μυρωδιά προπανίου.

"Μήπως μυρίζετε κι εσείς αέριο; Είναι πολύ έντονο" λέει η Κέιτι Πέρι. "Εισπνέουμε έντονο προπάνιο" συμφωνεί ο Λουκ Μπράιαν εφιστώντας την προσοχή των παραγωγών. "Έχω έναν ελαφρύ πονοκέφαλο από αυτό" λέει η τραγουδίστρια της ποπ, στέκεται στο τραπέζι των κριτών, καθώς προετοιμάζεται να κάνει μια βιαστική έξοδο. "Ω είναι δυσάρεστο, είναι πραγματικά δυσάρεστο" επαναλαμβάνει.

Ο συναγερμός πυρκαγιάς και οι σειρήνες ακούγονται, καθώς ένας παραγωγός απομακρυνθεί τους διαγωνιζόμενους τραγουδιστές, ζητώντας τους να κατευθυνθούν έξω "όσο το δυνατόν γρηγορότερα".

"Ω, μπορείτε να το μυρίσετε, έτσι;" ρωτά ο Λάιονελ Ρίτσι, καθώς το συνεργείο συγκεντρώνεται έξω από το κτίριο, ενώ εισέρχονται πυροσβέστες. «Δεν είναι αστείο, πραγματικά υπάρχει διαρροή αερίου" επιβεβαιώνει ο Μπράιαν. Ξαφνικά η Κέιτι Πέρι λέει "Δεν αισθάνομαι καλά" και στη συνέχεια πέφτει κάτω με το κεφάλι.

Momento que Katy Perry sofreu um desmaio durante as gravações do American Idol, devido um vazamento de gás no estúdio. pic.twitter.com/nn9Vu9XtfR

— Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) February 21, 2020