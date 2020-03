Πριν μερικές μέρες ο Μακόλεϊ Κάλκιν είδε το όνομά του να γίνεται trend στα social media και εύλογα αναρωτήθηκε μήπως κυκλοφόρησαν πάλι δημοσιεύματα που τον ήθελαν... πεθαμένο.

«Μόλις ξύπνησα και είδα ότι ήμουν trend. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει; Πέθανα ξανά;;», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση στο Twitter, καθώς ουκ ολίγες φορές τον έχουν «πεθάνει» σε διάφορα fake news που κυκλοφορούν.

I just woke up and saw I was trending. Can someone explain what's going on? Did I die again??

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) February 26, 2020