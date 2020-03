O Ντάνιελ Κρεγκ δεν είναι μόνο Τζέιμς Μποντ, και αυτό θέλει να αποδείξει παρουσιάζοντας απόψε το κωμικό σόου «Saturday Night Live». Όπως λέει και στο τρέιλερ της εκπομπής, θέλει να φορέσει περούκες, να παίξει κόντρα ρόλους, να τσαλακώσει την εικόνα του... Αλλά κάθε φορά που τον πλησιάζει ένα μέλος του καστ, εκείνος αυτόματα γίνεται Μποντ και σπάει χέρια, κάνει κεφαλοκλειδώματα και ανακρίνει τους ταλαίπωρους κωμικούς. Τώρα που εξαιτίας του κοροναϊού η νέα ταινία Τζέιμς Μποντ «No Time To Die» θα καθυστερήσει επτά ολόκληρους μήνες, ας πάρουμε μια μικρή δόση στο βίντεο που ακολουθεί:

Daniel Craig has so much fun when he's here. pic.twitter.com/D55sQNjsBI

