Ο Τζάρεντ Λέτο παραλίγο να αποχαιρετήσει τον μάταιο τούτο κόσμο για πάντα. Όπως αποκάλυψε μέσα από το λογαριασμό του στο Twitter, ο γνωστός ηθοποιός πρόσφατα έφτασε πολύ κοντά στο θάνατο.

Ο Λέτο πήγε μαζί με τον φίλο του Άλεξ Χόνολντ για αναρρίχηση στη Νεβάδα όπου βρέθηκε να αιωρείται κρεμασμένος 200 μέτρα από το έδαφος όταν ένας βράχος σχεδόν έκοψε το σχοινί του.

Ευτυχώς ο 48χρονος ηθοποιός έζησε για να μοιραστεί την τρομακτική εμπερία του αναρτώντας φωτογραφίες και βίντεο από εκείνη την ημέρα πάνω στο βράχο.

It was a strange moment - less fear, more matter of fact, and slightly melancholy. The adrenaline came after, when I got back on the wall. But we made it through and lived to see another day 😅🙏🏼 Overall it was actually quite fun. we continued climbing into the night... pic.twitter.com/Ua6DMLV7fE

— JARED LETO (@JaredLeto) March 6, 2020