Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, ειδικά αν είσαι η Ντόλι Πάρτον. Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός συμπλήρωσε τον Ιανουάριο τα 74 χρόνια της, αλλά δεν σκοπεύει να το βάλει κάτω.

Αντιθέτως, σε πρόσφατη δήλωσή της εξέφρασε την επιθυμία να ποζάρει ξανά για το Playboy στα 75α γενέθλιά της.

«Δεν έχω σκοπό να αποσυρθώ. Μόλις έγινα 74 και σχεδιάζω να γίνω ξανά εξώφυλλο του περιοδικού Playboy», δήλωσε στο 60 Minutes Australia. «Πόζαρα για το Playboy πριν χρόνια και πιστεύω ότι θα ήταν απίθανο αν το ξανακάνουμε -δεν ξέρω αν θέλουν- να ποζάρω δηλαδή για το εξώφυλλο όταν πατήσω τα 75».

Θυμίζουμε ότι το πρώτο εξώφυλλο της Πάρτον για το Playboy ήταν τον Οκτώβριο του 1978 όταν η ίδια ήταν 32 ετών. Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε φορώντας ένα στράπλες μαύρο τοπ και αυτιά κουνελιού στο ίδιο χρώμα. Μάλιστα ήταν η πρώτη σταρ της κάντρι μουσικής που έμπαινε στο εξώφυλλο του περιοδικού.

Όταν ρωτήθηκε αν θα φορούσε ξανά το ίδιο τοπ, η Πάρτον απάντησε αφοπλιστικά: «Μπορεί! Θα μπορούσα να το ξαναφορέσω. Το στήθος μου παραμένει το ίδιο!».

“Well, I don't plan to retire. I just turned 74!“ With her signature charm and unique voice, it’s so easy to see why fans will always love @DollyParton #60Mins pic.twitter.com/RlPme7tumJ

— 60 Minutes Australia (@60Mins) March 8, 2020