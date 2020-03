Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ δεν έχει νοσήσει από το νέο κοροναϊό! Εκπρόσωπος του ηθοποιού έσπευσε να διαψεύσει hoax που έκανε χθες το γύρο του διαδικτύου και το οποίο υποστήριζε ότι ο αγαπημένος μας «Χάρι Πότερ» βρέθηκε θετικός στο νέο φονικό ιό.

Το hoax ξεκίνησε από έναν ψεύτικο Twitter λογαριασμό που αναφερόταν ως BBC News Tonight και έφερε το επίσημο logo του βρετανικού δικτύου. Στην ανάρτηση του ο λογαριασμός ανέφερε ότι ο Ράντκλιφ επιβεβαιώθηκε ότι πάσχει από τον ιό και πως είναι ο πρώτος διάσημος που έχει κοροναϊό.

To the galaxy brains at Twitter who thought nobody would abuse the hide replies feature, behold. @JaneLytv pic.twitter.com/NgjAJHSmq6

Το συγκεκριμένο ποστ έμεινε στον αέρα για τουλάχιστον επτά ώρες συγκεντρώνοντας πάνω από 762 shares και χιλιάδες likes.

Κατάφερε να κοροϊδέψει ακόμα και έγκριτους πολιτικούς συντάκτες των New York Times, οι οποίοι στη συνέχεια ζήτησαν συγγνώμη από τους followers.

Earlier today, I RTed a fake BBC account and un-RTed when a very helpful reader flagged it. My apologies for confusion. Here's a good read on the hoax: https://t.co/qdfjfdza0v

— Maggie Haberman (@maggieNYT) March 10, 2020