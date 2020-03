SHOWBIZ

Με δήλωσή του στην HuffPost, ο Τσάρλι Σιν αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για βιασμό του ανήλικου –τότε- ηθοποιού Κόρεϊ Χάιμ στα γυρίσματα της ταινίας «Lucas» το 1986, όπως υποστηρίζει ο Κόρεϊ Φέλντμαν στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του με τίτλο «My Truth: The Rape of 2 Coreys».

«Είναι αρρωστημένοι, στρεβλοί και περίεργοι ισχυρισμοί» τονίζει ο Σιν και αναφέρει ότι ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο καλώντας παράλληλα την κοινή γνώμη να λάβει υπόψη την πηγή και να ξαναδιαβάσει τα όσα έχει αναφέρει η μητέρα του Χάιμ στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, στο Entertainment Tonight το 2017 η Τζούντι Χάιμ είχε διαψεύσει το γεγονός ότι ο Σιν βίασε τον γιο της.

«Ο γιος μου ουδέποτε ανέφερε τον Τσάρλι. Ποτέ δεν συζητήσαμε για τον Τσάρλι. Όλα είναι στημένα. Αν ο γιος μου ήταν εδώ να τα ακούσει όλα αυτά, θα έκανε εμετό».

Στο πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ ο Φέλντμαν μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ότι ο Χάιμ, που πέθανε το 2010 σε ηλικία 38 ετών, έπεσε θύμα βιασμού στα 13 του από τον 13χρονο τότε Τσάρλι Σιν.