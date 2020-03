Και ενώ ο κοροναϊός συνεχίζεται να εξαπλώνεται με ραγδαίο ρυθμό σε όλο τον πλανήτη αναγκάζοντας τις χώρες να πάρουν δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την επιδημία, η Μπριγκίτε Νίλσεν δηλώνει ότι θα ήταν πρόθυμη να μολυνθεί με τον ιό, αλλά... με το αζημίωτο.

Η Νίλσεν βρέθηκε στην εκπομπή The Talk και σχολίασε την είδηση ότι επιστήμονες στο Λονδίνο αναζητούν εθελοντές για να συμμετέχουν σε έρευνα σχετικά με το εμβόλιο που θα αντιμετωπίσει τον νέο κοροναϊό αποζημιώνοντας τον καθένα με 4.500 δολ. Οι συμμετέχοντες θα μπουν στην απομόνωση για δυο εβδομάδες, θα ακολουθήσουν ειδική διατροφή και θα πρέπει να αποφύγουν κάθε επαφή με άλλα άτομα. «Αν ήμουν στα 20 μου και υγιής θα γινόμουν σίγουρα πειραματόζωο» ανέφερε η Νίλσεν και συνέχισε «Στα 20 μου θα χρειαζόμουν τα χρήματα. Πιστεύω ότι αν πρόκειται να μολυνθείς κάντο με την επίβλεψη των γιατρών».

Doctors in London are looking for volunteers to inject w/ the coronavirus to test and analyze their response to a vaccine. Participants must stay in quarantine for two weeks, eat a restricted diet and avoid human contact and exercise and will be paid about $4,500 to participate.

