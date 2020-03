Ο Ρίτσαρντ Γουίλκινς συνάντησε την Ρίτα Γουίλσον αμέσως μετά την εμφάνισή της στην Όπερα του Σίδνεϊ στις 7 Μαρτίου.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο 65χρονος ρεπόρτερ του Καναλιού 9, μέσα από τον Twitter λογαριασμό του: «είναι παράξενο συναίσθημα να βρίσκεσαι θετικός στον ιό» ενώ πρόσθεσε ότι ένιωθε απόλυτα υγιής καθώς δεν έχει κανένα σύμπτωμα.

Hey ....sincere thanks for all the messages...I really appreciate it. It’s actually a bizarre feeling to have tested positive to this thing we’ve all been talking about. I feel 100% ...no symptoms at all ! Thanks again ....love to all RW xx

— Richard Wilkins (@RichardWilkins) March 15, 2020