«Μείνετε σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο. Ακούστε τους ειδικούς, αγνοήστε τους στενοκέφαλους. Θα το περάσουμε μαζί».

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με βίντεο που ανήρτησε στα social media μας καλεί να μείνουμε όλοι στο σπίτι για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες. «Τέρμα τα εστιατόρια και μαζικές συναθροίσεις» λέει μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB

Στο βίντεο βλέπουμε τον Άρνι καθισμένο στην κουζίνα του σπιτιού του, να τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, μας ενημερώνει ότι ο ίδιος έχει κόψει κάθε περιττή έξοδο και παράλληλα μας συστήνει τα δυο κατοικίδια του, την Whiskey το πόνι και τη Lulu το γαϊδουράκι του που του κάνουν παρέα όσο μένει στο σπίτι.

Παράλληλα, ανέβασε ακόμα ένα βίντεο στο οποίο δείχνει σε εμάς και τη Cherry το σκύλο του τον τρόπο για να πλένουμε σωστά τα χέρια μας, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών. «Να είστε ασφαλείς. Πλύντε τα χέρια σας. Ακούστε τους επιστήμονες και τους ειδικούς. Όχι τους στενοκέφαλους. Μαζί μπορούμε να το περιορίσουμε να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον.»

I tried to do a hand-washing tutorial for Cherry but I think you guys will pay more attention. Be safe. Wash your hands. Listen to scientists and experts, not foreheads. Together, we can slow this down and protect each other. #COVID19 pic.twitter.com/evDxVu6Etb

